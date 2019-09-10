11:16 10 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD17.86
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.71
Поиск
Спикер Зинаида Гречаная на Евро-Азиатском экономическом форуме

Зинаида Гречаная: с огромным интересом следим за переменами в Китае

© Photo: Facebook / Zinaida Greceanîi
Политика
Получить короткую ссылку
28 0 0

Спикер парламента Молдовы выступила на Евро-Азиатском экономическом форуме.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Зинаида Гречаная с трибуны Евро-Азиатского экономического форума, который проходит в китайском городе Сиань, поздравила народ Китая с предстоящим 70-летием Китайской Народной Республики.

"Мы с огромным интересом следим за теми грандиозными переменами, которые происходят в Китайской Народной Республике в последние годы", - написала Гречаная в Facebook. - Китайская модель развития привлекает сегодня внимание всего мира".

По словам председателя парламента Молдовы, опыт КНР имеет большое значение для нашей страны. Как заявила Гречаная, в Молдове большой интерес вызывает инициатива председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс – один путь" и перспективы участия в ней Республики Молдова.

Гречаная отправилась в Китай: с кем и о чем будет говорить спикер парламента>>>

Министр экономики Октавиан Калмык в Китае на переговорах
© Photo: http://mec.gov.md
Молдова и Китай готовят соглашение о свободной торговле

В 2014 году между экономическими ведомствами Молдовы и Китая был подписан меморандум об укреплении сотрудничества по совместному строительству "Экономического пояса Шелкового пути".

Реализация проекта с молдавской стороны диктует необходимость развития инфраструктуры автомобильных, железнодорожных, воздушных путей. Республика Молдова также рассчитывает на расширение потока инвестиций из Китая и возможность открытия индустриального парка в нашей стране.

В 2019 году, 1 октября, в Китае отмечается 70-летие Китайской Народной Республики.

Повестка визита молдавской делегации в КНР включает участие в Евро-Азиатском экономическом форуме, встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, с заместителем премьера и другими чиновниками, а также визит в компанию Huawei.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Трамп: США пока не готовы достичь сделки с Китаем по торговле
Другой мир: Ухань - седьмой по численности населения город в Китае
Китай официально передал Таможенной службе Молдовы два современных сканера
Теги:
Китай


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Идеал женской красоты Девушки Гибсона, созданный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном
Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин
Слезы и каравай: как встретили Вышинского в МИА Россия сегодня
Слезы и каравай: как встретили Вышинского в МИА "Россия сегодня"
Обеспечение питьевой водой в Молдове
На вес золота: обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться