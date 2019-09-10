Зинаида Гречаная: с огромным интересом следим за переменами в Китае

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Зинаида Гречаная с трибуны Евро-Азиатского экономического форума, который проходит в китайском городе Сиань, поздравила народ Китая с предстоящим 70-летием Китайской Народной Республики.

"Мы с огромным интересом следим за теми грандиозными переменами, которые происходят в Китайской Народной Республике в последние годы", - написала Гречаная в Facebook. - Китайская модель развития привлекает сегодня внимание всего мира".

По словам председателя парламента Молдовы, опыт КНР имеет большое значение для нашей страны. Как заявила Гречаная, в Молдове большой интерес вызывает инициатива председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс – один путь" и перспективы участия в ней Республики Молдова.

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В 2014 году между экономическими ведомствами Молдовы и Китая был подписан меморандум об укреплении сотрудничества по совместному строительству "Экономического пояса Шелкового пути".

Реализация проекта с молдавской стороны диктует необходимость развития инфраструктуры автомобильных, железнодорожных, воздушных путей. Республика Молдова также рассчитывает на расширение потока инвестиций из Китая и возможность открытия индустриального парка в нашей стране.

В 2019 году, 1 октября, в Китае отмечается 70-летие Китайской Народной Республики.

Повестка визита молдавской делегации в КНР включает участие в Евро-Азиатском экономическом форуме, встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, с заместителем премьера и другими чиновниками, а также визит в компанию Huawei.

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