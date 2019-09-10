МИД России о первом визите Попеску в Москву: предстоит "сверить часы"

В министерстве иностранных дел России раскрыли подробности предстоящих переговоров главы внешнеполитического ведомства РФ с его молдавским коллегой.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Возможности для придания импульса разноплановому российско-молдавскому сотрудничеству планируют рассмотреть глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Исходим из того, что предстоящие переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Молдовы будут способствовать закреплению наметившейся в последнее время тенденции активизации российско-молдавских отношений, включая решение накопившихся в них в последние годы проблем", - подчеркнули в МИД РФ.

"Сверка часов" и обилие документов

В российском министерстве иностранных дел сообщили, что главам двух внешнеполитических ведомств "предстоит "сверить часы" по всей повестке двусторонних отношений и актуализировать ее на основе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года".

Министры обменяются мнениями относительно путей активизации динамики межмидовского сотрудничества, взаимодействия между отраслевыми ведомствами, связей в культурно-гуманитарной сфере и других областях, пояснили в ведомстве.

"Отдельно будет рассмотрен вопрос о развитии договорно-правовой базы двусторонних отношений в целях ее актуализации и совершенствования (общее количество двусторонних соглашений насчитывает порядка 170 документов)", - сказано в сообщении МИД России.

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Экономический блок

По данным ведомства, стороны остановятся и на проблематике торгово-экономического взаимодействия.

"Состоится обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сферах энергетики, инвестиций, сельского хозяйства", - подчеркнули в министерстве иностранных дел РФ.

В последние годы, как обратили внимание в российском МИД, "удалось переломить негативные тенденции во взаимной торговле". Так, в 2018 году отмечен рост двустороннего товарооборота на 28,2% (1,56 миллиарда долларов США). Положительная динамика, как подчеркнули в министерстве, наблюдается и в текущем году. В первом полугодии товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 13,8% (до 818,1 миллиона долларов). За этот период экспорт российских товаров в Молдову вырос на 14,3% (до 635,5 миллиона долларов). Импорт молдавской продукции – на 12,3% (до 182,6 миллиона долларов).

"В контексте укрепления экономического диалога будет обсуждаться подготовка очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, намеченного на 18-19 сентября текущего года в Кишиневе", - отметили в российском МИД.

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Значительным потенциалом, как считают в министерстве, обладает межрегиональный компонент российско-молдавского экономического взаимодействия.

"Эта тематика будет обсуждаться в том числе в контексте предстоящего 20-21 сентября в Кишиневе II российско-молдавского экономического форума, который становится важной площадкой для развития контактов деловых кругов и регионов России и Молдовы", - подчеркнули в МИД.

СНГ и ЕАЭС, а также приднестровский вопрос

Наряду с двусторонней повесткой дня, как сообщили в МИД России, министры планируют обменяться мнениями по ряду вопросов международного и регионального взаимодействия в ООН, ОБСЕ, ЧЭС и в других многосторонних структурах.

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"Переговоры являются хорошей возможностью для координации взаимодействия России и Молдовы в рамках Содружества Независимых Государств, полноформатного использования республикой полученного в мае 2018 года статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе", - сказано в сообщении министерства иностранных дел РФ.

В фокусе внимания будет и текущая ситуация в приднестровском урегулировании с учетом обозначившихся перспектив активизации динамики переговорного процесса и оказания содействия продвижению мер доверия между Кишиневом и Тирасполем, отмечено в пресс-релизе российского МИД.

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Встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран запланирована на 11 сентября. К слову, это первый визит в Москву министра иностранных дел и европейской интеграции республики после формирования в Молдове коалиционного правительства в июне этого года. До этого Попеску побывал в Брюсселе, Бухаресте и Киеве.

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