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Джон Болтон

Болтон отправлен в отставку

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Советник президента США был проинформирован, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

"Минувшим вечером я проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром. Я очень благодарен ему за проделанную работу. Нового советника я назначу на следующей неделе", - написал президент США в своем Twitter.

​Трамп объяснил и причину своего решения: "Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации".

Кто такой Джон Болтон

Болтон сделал карьеру в Госдепе и Минюсте при Рональде Рейгане и Джордже Буше — старшем. При Джордже Буше — младшем он стал заместителем госсекретаря.

Администрация президента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Политик был одним из основных сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году. Разведданные о наличии у Багдада оружия массового уничтожения оказались ложными, а нестабильность в Ираке продолжается до сих пор.

В 2005-2006 годах Болтон был постоянным представителем США при ООН.

После отставки он вновь вернулся к карьере консервативного эксперта и комментатора.

Трамп назначил Болтона на пост советника по нацбезопасности в марте 2018 года.

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