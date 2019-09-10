Болтон отправлен в отставку

Советник президента США был проинформирован, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

"Минувшим вечером я проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром. Я очень благодарен ему за проделанную работу. Нового советника я назначу на следующей неделе", - написал президент США в своем Twitter.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2019 г.

​Трамп объяснил и причину своего решения: "Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации".

Кто такой Джон Болтон Болтон сделал карьеру в Госдепе и Минюсте при Рональде Рейгане и Джордже Буше — старшем. При Джордже Буше — младшем он стал заместителем госсекретаря. © Sputnik / Miroslav Rotari Додон встретился с Болтоном: о чем они говорили - видео Политик был одним из основных сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году. Разведданные о наличии у Багдада оружия массового уничтожения оказались ложными, а нестабильность в Ираке продолжается до сих пор. В 2005-2006 годах Болтон был постоянным представителем США при ООН. После отставки он вновь вернулся к карьере консервативного эксперта и комментатора. Трамп назначил Болтона на пост советника по нацбезопасности в марте 2018 года.

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