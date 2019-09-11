Первый визит Попеску в Москву: "сверка часов" и перспективы сотрудничества

Какие темы будет обсуждать в России глава внешнеполитического ведомства Молдовы, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску отправляется в среду с рабочим визитом в Россию.

Это первая поездка в Москву главы внешнеполитичсекого ведомства республики после формирования в Молдове коалиционного правительства в июне этого года. До этого Попеску побывал в Брюсселе, Бухаресте и Киеве. В столице России у него запланированы встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими официальными лицами - членами Госдумы и Совета Федерации, а также с представителями молдавской диаспоры и гражданского общества.

В российском министерстве иностранных дел сообщили, что главам двух внешнеполитических ведомств "предстоит "сверить часы" по всей повестке двусторонних отношений и актуализировать ее на основе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года".

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"Отдельно будет рассмотрен вопрос о развитии договорно-правовой базы двусторонних отношений в целях ее актуализации и совершенствования (общее количество двусторонних соглашений насчитывает порядка 170 документов)", - сказано в сообщении МИД России.

Планируется, что Лавров и Попеску обменяются мнениями о перспективах сотрудничества в сферах энергетики, инвестиций, сельского хозяйства.

"Переговоры являются хорошей возможностью для координации взаимодействия России и Молдовы в рамках Содружества Независимых Государств, полноформатного использования республикой полученного в мае 2018 года статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе", - сказано в сообщении министерства иностранных дел РФ.

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В фокусе внимания будет и текущая ситуация в приднестровском урегулировании с учетом обозначившихся перспектив активизации динамики переговорного процесса и оказания содействия продвижению мер доверия между Кишиневом и Тирасполем, отмечено в пресс-релизе российского МИД.

"Исходим из того, что предстоящие переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Молдовы будут способствовать закреплению наметившейся в последнее время тенденции активизации российско-молдавских отношений, включая решение накопившихся в них в последние годы проблем", - подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) добавили, что в рамках визита "Попеску будет вести дискуссии о конкретных шагах по нормализации двусторонних отношений, путях восстановления политического диалога и торгово-экономического сотрудничества".

В МИДЕИ сообщили, что Попеску намерен вновь поднять "вопрос о выводе российских военных и вывозе боеприпасов с территории Республики Молдова".

О своем визите в сентябре в Россию сообщила и глава молдавского правительства Майя Санду. В августе прорабатывались детали поездки и не исключалась возможность контактов на уровне премьер-министров. Как заявляла ранее Санду, она планирует обсудить вопрос о контракте на поставку российского газа, поговорить об экспорте молдавских товаров в Россию и рассмотреть возможность отказа от ряда тарифных барьеров на категории товаров, которые были введены после подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.

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Ранее президент Молдовы Игорь Додон совершил рабочий визит в Москву, где провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры были достаточно насыщенными. Среди прочего стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, внешнюю политику и приднестровскую тематику. А главный для экономики республики вопрос, — цена на российский газ, — решился для потребителей и предприятий Молдовы благополучно. Повышения тарифа на газ не будет, и не исключено, что в будущем цена может снизиться.

Таким образом, практически все молдавское руководство в первый месяц осени совершит рабочие поездки в Россию.

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