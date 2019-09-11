Встреча Лаврова и Попеску: первые заявления министров

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил заинтересованность Молдовы в нормализации отношений с РФ. Об этом он заявил в начале встречи со своим молдавским коллегой Нику Попеску, который находится с рабочим визитом в Москве.

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"Рады вас приветствовать в Москве. Мы ценим возможность продолжить наш диалог по всему спектру двусторонних отношений, по международным делам, конечно, и по приднестровскому урегулированию. Мы отметили, что в ваших выступлениях, в выступлениях премьер-министра подчеркивалась заинтересованность в нормализации отношений, в решении тех проблем, которые у нас накопились", - заявил Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства России, "сегодняшняя встреча, наряду с другими контактами по другим линиям, на других уровнях дает хорошую возможность посмотреть, что у нас сейчас является приоритетной задачей".

В свою очередь, Попеску отметил, что рад находиться в Москву, "потому что это шанс для Молдовы начать входить в фазу нормализации наших отношений".

"В Молдове уже три месяца новое правительство. В интересах граждан наших стран – нормализовать отношения, вступить в фазу решения экономических, социально-гуманитарных проблем, наверняка обсудим приднестровский вопрос. Проблемы накопились, но у нас есть желание и политическая воля их решать", - подчеркнул Попеску.

Глава внешнеполитического ведомства Молдовы Нику Попеску 11 сентября находится с рабочим визитом в России.

Это первая поездка в Москву главы МИДЕИ после формирования в Молдове коалиционного правительства в июне этого года. До этого Попеску побывал в Брюсселе, Бухаресте и Киеве.

В столице России у него запланированы встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими официальными лицами - членами Госдумы и Совета Федерации, а также с представителями молдавской диаспоры и гражданского общества.

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