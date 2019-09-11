Кремль: отставка Болтона вряд ли изменит отношения России и США

Выход из того плачевного состояния, в котором оказался двусторонний диалог, тем не менее должен быть найден, и Москва неоднократно заявляла о своей готовности.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. В Кремле не считают, что отставка даже такого высокопоставленного чиновника США как советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона скорректирует отношения РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter во вторник, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Болтон заявил, что подал в отставку сам.

"Не думаем, что присутствие или отставка какого-то отдельно взятого даже столь высокопоставленного чиновника может каким-то серьезным образом повлиять на корректировки в американской внешней политике", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли сообщение об отставке Болтона повлиять на отношения США и РФ.

Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил, что Россия настроена на поиски выхода из того плачевного состояния, в котором по-прежнему находятся двусторонние отношения РФ и США.

"Но найти этот выход в одиночку мы не сможем. Это можно сделать только вдвоем, вот как раз на такую взаимность мы и надеемся, что рано или поздно такая политическая воля будет проявлена", - отметил он.

Песков добавил, что отставка Болтона - это исключительно внутреннее дело американцев. "И мы не собираемся в эти дела вмешиваться, никогда, кстати говоря, не вмешивались и не собираемся вмешиваться сейчас", - подчеркнул он.

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