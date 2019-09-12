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Борис Джонсон и Елизавета II

Cолгал ли Джонсон королеве

© AP Photo / Victoria Jones
Политика
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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (91)
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Вопреки многочисленным обвинениям, глава правительства Великобритании настаивает на обратном

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает, что солгал королеве Елизавете Второй и назвал ей ненастоящую причину для пророгации (приостановки работы) парламента.

Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу.

Полиция Лондона
© AP Photo /
Brexit: Джонсон против парламента и королевы

Парламент же обвинил Джонсона в намерении вывести страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента.

Сессионный суд в Эдинбурге – высшая инстанция Шотландии по гражданским делам – 11 сентября признал пророгацию незаконной, отметив при этом, что Джонсон руководствовался стремлением продолжить политику выхода из ЕС без соглашения и без вмешательства парламента в этот процесс.

Британское правительство заявило, что разочаровано решением сессионного суда в Эдинбурге и будет подавать апелляцию в Верховный суд.

В четверг, отвечая на вопрос журналистов, солгал ли он королеве, Джонсон сказал: "Абсолютно нет. И суд в Англии с нами явно согласился, теперь решение за Верховным судом. Нам нужна тронная речь, нам нужно двигаться и заниматься самыми разными вещами на национальном уровне".

Тронная речь королевы – изложение основных пунктов повестки правительства – намечена на 14 октября. Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (91)

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