ЕС: новые власти Молдовы продвигаются в реализации ключевых реформ

В Брюсселе оценили то, как Кишинев выполняет обязательства по Соглашения об ассоциации.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. ЕС считает, что новое правительство Молдовы продвигается в реализации ключевых для развития сотрудничества с Брюсселем реформ, обещает дальнейшую поддержку, говорится в обнародованном в четверг докладе о реализации обязательств по соглашению об ассоциации.

"После смены правительства в июне Молдавия решительно продвинулась вперед в осуществлении ключевых реформ, направленных на решение проблемы с ухудшением демократических стандартов и верховенства права, на то, чтобы граждане могли в полной мере воспользоваться преимуществами Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой", - говорится в документе ЕК.

В сопроводительном комментарии к докладу глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС "ожидает от властей республики выполнения взятых на себя обязательств и амбициозного соглашения ЕС-Молдова". "Как ЕС, мы готовы продолжать сопровождать и поддерживать эту работу", - сказала еврокомиссар.

Глава молдавского дипломатического ведомства Нику Попеску прокомментировал появление доклада на своей страничке в Facebook. Он выразил удовлетворение в связи с изменением отношения ЕС к Молдове после утверждения нового правительства, твердо заявившего о приверженности реформам и предпринявшего первые ощутимые шаги в данном направлении.

"У нас еще очень много работы. Очень важно, чтобы на этом пути мы пользовались растущей поддержкой со стороны наших партнеров по развитию", - сказал министр.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон объявил, что Могерини прибудет с визитом в Кишинев в октябре.

Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан, со своей стороны, заявил, что ЕС "готов и далее наращивать свою финансовую поддержку и консультационную помощь в качестве реакции на активную программу реформ правительства".

В ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан меморандум о предоставлении Молдавии Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро - в виде гранта, а 60 миллионов - льготного кредита. Среди предварительных условий значатся соблюдение демократии, правового статуса и прав человека, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в управлении финансами.

В ноябре 2018 года ЕС принял решение о приостановлении макрофинансовой помощи Молдавии до тех пор, пока она не продемонстрирует прогресс в областях судебной системы и борьбы с коррупцией.Позже еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан сообщил, что вопрос выделения ЕС макрофинансовой помощи для республики может быть решен уже этой осенью.

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