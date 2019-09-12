МИД России предупреждает: риск возникновения ядерной войны растет

Это происходит на фоне прогрессирующего дисбаланса глобального военно-политического равновесия.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, есть риск возникновения ядерной войны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на презентации доклада Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в Москве.

"Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, к сожалению, это факт, и факт неоспоримый. Риски тоже растут, <…> есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт", — сказал дипломат.

По его словам, особенно негативная динамика проявляется в последний год.

"Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными", - отметил замглавы МИДа.

Он отметил, что западные партнеры блокируют работу диалоговых каналов и продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями.

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