Планы США: не получилось с Гренландией, хоть греческий порт прикупим

Намерения Вашингтона озвучил американский посол, воспользовавшийся случаем, чтобы лучше ознакомиться с объектом интереса его правительства.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. США считают стратегически важным порт Александруполис на севере Греции и намерены участвовать в его приватизации, заявил посол США в Греции Джеффри Пайетт.

Дипломат участвовал в мероприятиях по случаю подъема земснаряда "Ольга", затонувшего в 2010 году и мешавшего полностью использовать акваторию и инфраструктуру.

Посол подчеркнул, что посетил Александруполис больше, чем любой другой посол США в Греции, и это отражает решающее геополитическое значение этого города как ворот в регионы Черного моря и Балкан.

"Александруполис является ключевым звеном европейской энергетической безопасности, региональной стабильности и экономического роста, поэтому Соединенные Штаты и Греция ведут здесь совместную работу для продвижения наших общих интересов", - сказал Пайетт.

По его словам, инвестиции США в размере 2,3 миллиона долларов в проект по удалению затонувшего земснаряда "Ольга" увеличат возможности порта для военных перевозок и его коммерческую ценность.

Он также подчеркнул важность Александруполиса как энергетического центра для плавучей установки для хранения и регазификации СПГ (FSRU, Floating storage and regasification unit), торговли газом, электростанции GE и ряда других проектов.

"Мы ожидаем предстоящей приватизации этого объекта и очень надеемся, что будут условия для участия американских инвесторов", - сказал посол.

Присутствовавший на церемонии министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос в своем выступлении сказал, что проект повысит возможности порта Александруполис, здесь смогут причаливать более крупные суда, а транспортная инфраструктура создаёт все условия для того, чтобы порт стал стратегическим центром быстрой перевозки людей и грузов.

"Благодаря использованию порта вооруженными силами США, когда это необходимо, ещё более укрепляются наши стратегические оборонные отношения с США и сотрудничество с греческими вооруженными силами, тем самым способствуя региональной стабильности и безопасность", - подытожил министр.

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