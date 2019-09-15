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Посетители выставки ИгроМир фотографируются на фоне фигуры Халка

С Халком Британию еще никто не сравнивал, Борис Джонсон стал первым

Евгений Одиноков
Политика
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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (92)
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Глава кабинета министров прибегнул к метафоре, чтобы показать стремление Соединенного королевства вырваться из ЕС.

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Премьер министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что, подобно "Невероятному Халку", его страна вырвется из оков Евросоюза, сообщает издание Mail on Sunday.

Лондон, архивное фото.
© AP Photo / Alastair Grant
Ответ дан: страшит ли Brexit граждан Молдовы, работающих в Великобритании

"Чем злее Халк, тем Халк сильнее", - отметил премьер, решительно настроенный осуществить Brexit любой ценой.

Робкий ученый Брюс Беннер - герой вселенной комиксов Marvel - способен превращаться в мощного зеленокожего монстра, когда испытывает сильные эмоции.  "Пусть Беннера и сдерживают кандалы, если его спровоцировать, он вырвется из них", - приводит издание слова Джонсона.

"Халку всегда удавалось сбежать, как бы крепко он, казалось, ни был связан – именно таков случай и с нашей страной. Мы покинем (ЕС) 31 октября, мы покончим с этим", - добавил премьер.

Ожидается, что в понедельник Джонсон встретится с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером для обсуждения темы выхода Великобритании из ЕС.

Законопроект, требующий от британского премьера просить отсрочки Brexit в случае отсутствия соглашения с ЕС, был принят парламентом и утвержден королевой.
Полиция Лондона
© AP Photo /
Brexit: Джонсон против парламента и королевы

Ранее Джонсон, однако, заявлял, что скорее "умрет под забором", чем будет просить об отсрочке у ЕС.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Джонсон дважды вносил предложение о проведении досрочных выборов, и оба раза парламент его отклонял.

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (92)

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