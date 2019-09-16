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Флаги ЕС на фоне здания Европейской комиссии в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен: для европейских устоев есть две основные угрозы

© AFP 2019 / EMMANUEL DUNAND
Политика
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В Брюсселе и Страсбурге развернулась довольно острая полемика вокруг понятия "европейский образ жизни".

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Вмешательство внешних сил и попытки дестабилизации со стороны националистов внутри Европы создают угрозу для европейских устоев, заявила в понедельник избранная глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и министр обороны Германии, назначенная главой Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. 4 июля 2019
© AFP 2019 / FRANCOIS WALSCHAERTS
"Благословение" в фирменном стиле Юнкера - фото

Ранее ряд евродепутатов возмутились тем, что вопросы миграции в новом составе ЕК, которая приступит к работе в начале ноября, будут входить в обязанности вице-председателя по вопросам "защиты европейского образа жизни". В таком сочетании многие увидели заигрывание с крайне правыми силами, преемнице Жан-Клода Юнкера пришлось объясняться.

"Европейский образ жизни ежедневно оспаривается противниками Европы, как извне, так внутри наших границ. Мы видели вмешательство иностранных держав в наши выборы и попытки популистов дестабилизировать нас изнутри при помощи низкопробных националистических лозунгов", - говорится в опубликованной в понедельник в газете Le Soir колонке фон дер Ляйен.

Она призвала "на позволять этим силам присвоить себе определение европейского образа жизни".

"Они хотят, чтобы у него было противоположное истинному значение. Они хотят постепенно подорвать наши устои и посеять раздор между нами. Мы должны этому противостоять", - говорится в статье.

Сотрудник спецслужб. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ранее знакомый с вопросами формирования нового состава ЕК источник в структурах ЕС заявил РИА Новости, что утверждения о совмещении одним из вице-председателей новой ЕК полномочий в сфере миграции и "защиты европейского образа жизни" не совсем корректны, потому что миграционный вопрос будет распределен между несколькими еврокомиссарами.

Основной объем компетенций в сфере миграции сохранится за еврокомиссаром, курирующим внутренние дела и правоохранительные вопросы. В новом составе ЕК эта должность предложена кандидату от Швеции Илве Йохансон.

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