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Путин, Эрдоган и Роухани на трехсторонней встрече по сирийскому урегулированию. 16 сентября 2019.

Путин: стабилизация обстановки в Сирии - результат усилий трех стран

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Эффективный механизм перехода от войны к миру создал Астанинский процесс, подчеркнул российский лидер в ходе трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Усилия России, Турции и Ирана позволили стабилизировать обстановку на сирийской земле и снизить уровень насилия, заявил президент РФ Владимир Путин в Анкаре в ходе трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию. Глава российского государства обсуждает эту тему с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Астанинский процесс, гарантами которого выступают Россия, Турция и Иран, является эффективным механизмом содействия сирийскому урегулированию... Наши совместные усилия позволили стабилизировать обстановку на сирийской земле и снизить уровень насилия", - сказал президент России.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган начали переговоры в Анкаре

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.

В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Путин отметил, что окончательно определен состав Конституционного комитета Сирии, по словам российского лидера "следует оперативно запустить его деятельность".

Президент России также заявил о недопустимости деления Сирии на зоны влияния.

До этого Путин имел двусторонние встречи с обоими партнерами по переговорам, в ходе которых, помимо международной повестки, были обсуждены вопросы двусторонних отношений. 

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