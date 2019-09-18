Как Бельгии удается месяцами жить без правительства - мнение политолога

Бельгия, в прошлом установившая рекорд по времени формирования кабмина после выборов (541 день), почти девять месяцев снова живет без полноценного правительства.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Как и кому удается управлять страной в такие периоды затянувшегося политического перехода, будет ли поставлен очередной рекорд и успеют ли министры занять свои кресла до наступления Brexit? Ответ на эти вопросы дал политолог Бенжамен Биар, которого цитирует РИА Новости.

Федеральное правительство, сформированное более четырех лет назад из трех нидерландоязычных партий, включая националистов, и единственной либеральной франкоязычной, и прозванное за это "коалицией камикадзе", распалось в декабре из-за разногласий, возникших из-за миграционного пакта ООН. После отставки пяти фламандских министров кабмин потерял большинство в парламенте и фактически стал "правительством меньшинства" без мандата на серьезные политические решения.

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Досрочные парламентские выборы зимой решили не проводить, отложив их до запланированного срока в мае. Их итоги показали возросшую политическую поляризацию между франкоязычным югом, проголосовавшим в основном за левых и крайне левых, и фламандским севером страны, выбравшим местных националистов, которые заявляют о необходимости конфедерации.

За более чем 100 дней со времени выборов социалисты-франкофоны и фламандские националисты так и не смогли найти точки соприкосновения для создания нового коалиционного правительства.

Особенности власти в Бельгии

В итоге страной продолжает управлять кабмин "текущих дел" с премьером, подавшим в отставку.

"Хотя федеральные выборы и прошли 26 мая, но с 21 декабря прошлого года в Бельгии нет правительства в полном объеме своих полномочий, так как у него нет большинства в парламенте. Это значит, что кабмин уполномочен заниматься только текущими вопросами управления, не предполагающими политических решений, или неотложными делами, задержка с урегулированием которых повлечет ущерб или будет противоречить международному праву", - пояснил эксперт Центра социо-политических исследований и информации Бенжамен Биар.

Он напомнил, что в 2011 году после выборов переговоры о формировании коалиции шли 541 день.

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"Такой "рекорд" должен измеряться не только количеством дней, но качественными показателями, то есть способностью принимать решения", - говорит эксперт, отмечая, что сейчас "способность принимать решения очень ограничена".

Оценивая перспективы формирования правительства до 31 октября, когда может произойти Brexit по "жесткому" сценарию, то есть без соглашения с ЕС, политолог не исключил, что партии могут и не успеть к сроку.

"В настоящее время два назначенных королем посредника готовят для него к 7 октября новый доклад о ходе переговоров политических партий и возможных вариантах коалиции. Даже если этот доклад и будет положительным, все равно потребуется еще несколько недель на переговоры для формирования правительства как такового", - сказал эксперт.

Таким образом, "вполне вероятно, что правительство может и не быть сформировано до 31 октября", считает он.

Королевство семи парламентов

И.о. премьера Шарль Мишель, который в декабре приступит к новой работе в качестве председателя Евросовета, ранее иронизировал, что его непростой политический опыт в Бельгии, насчитывающей шесть местных правительств и семь парламентов, "три национальных языка и больше одной тысячи сортов пива", будет полезен на новой должности.

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"Скорость" формирования правительства компенсируется в Бельгии разветвленностью местных органов власти, которые обладают полномочиями для решения возникающих проблем на уровне своих регионов и коммун.

"Поскольку Бельгия является федеративным государством, а региональные и федеральные выборы были проведены одновременно в мае, то большое внимание сейчас приковано к формированию коалиций в регионах. Уходящие правительства там пока имеют большинство голосов в парламентах, а следовательно, в отличие от федерального кабмина, могут принимать решения в своих областях", - поясняет эксперт.

Такие компетенции, по его словам, достаточно широкие: это дорожная безопасность, культура и образование, спорт и туризм, вопросы экологии и ряд других.

"С другой стороны, им обычно удается быстрее формировать большинство. В июне это произошло в немецкоязычном регионе, в июле – в столичном Брюссельском регионе, в сентябре – в Валлонском регионе. Пока не хватает только Фландрии", - говорит аналитик.

В чем "сыр-бор"?

Камнем преткновения на пути к новому федеральному правительству стали не только разногласия в сфере социально-экономической политики между зажиточным севером и отстающим югом. Фламандские националисты активно поднимают вопрос о переходе на конфедеративное устройство, при котором регионы получили бы еще более широкие полномочия.

Ситуацию осложняет усиление позиций крайне правого движения "Фламандский интерес", который, если судить по результатам выборов и соцопросов, буквально дышит в затылок умеренным националистам из "Нового фламандского альянса" (N-VA).

"Сегодня конфедерацию в основном просят крайне правые и националисты из Фландрии. На юге страны ни одна партия не выступает за это", - отмечает эксперт. По его словам, правящий на севере "Новый фламандский альянс" до последнего времени "демонстрировал свою способность на некоторое время откладывать, когда он приходит к власти, националистические требования, и сосредоточить внимание на социально-экономических вопросах".

"В настоящее время формирование федерального правительства блокируется, прежде всего, общим набором исключительных требований сторон: социалисты, как с севера, так и с юга, не хотят руководить вместе с N-VA, да и экологи тоже. Но, тем не менее, N-VA – это самая большая партия на севере страны, а Соцпартия - самая большая на юге страны", - объясняет он расклад сил.

"Таким образом, с одной стороны, необходимо, как и везде, собрать стабильное большинство, но, с другой стороны, даже если этого не требует никакой документ, нужно получить большинство и на юге, и на севере страны. Что еще сложнее", - заключил политолог.

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