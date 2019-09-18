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Плакат с изображением Евросоюза во время митинга, сопровождаемого маршем против Брексита, проевропейского союза (ЕС) в Лондоне

Как Бельгии удается месяцами жить без правительства - мнение политолога

© AFP 2019 / Daniel LEAL-OLIVAS
Политика
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Бельгия, в прошлом установившая рекорд по времени формирования кабмина после выборов (541 день), почти девять месяцев снова живет без полноценного правительства.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Как и кому удается управлять страной в такие периоды затянувшегося политического перехода, будет ли поставлен очередной рекорд и успеют ли министры занять свои кресла до наступления Brexit? Ответ на эти вопросы дал политолог Бенжамен Биар, которого цитирует РИА Новости.

Флажки Британии и флаг ЕС еа фоне парламента в Лондоне
© AFP 2019 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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Федеральное правительство, сформированное более четырех лет назад из трех нидерландоязычных партий, включая националистов, и единственной либеральной франкоязычной, и прозванное за это "коалицией камикадзе", распалось в декабре из-за разногласий, возникших из-за миграционного пакта ООН. После отставки пяти фламандских министров кабмин потерял большинство в парламенте и фактически стал "правительством меньшинства" без мандата на серьезные политические решения.

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Досрочные парламентские выборы зимой решили не проводить, отложив их до запланированного срока в мае. Их итоги показали возросшую политическую поляризацию между франкоязычным югом, проголосовавшим в основном за левых и крайне левых, и фламандским севером страны, выбравшим местных националистов, которые заявляют о необходимости конфедерации.

Лондон, архивное фото.
© AP Photo / Alastair Grant
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За более чем 100 дней со времени выборов социалисты-франкофоны и фламандские националисты так и не смогли найти точки соприкосновения для создания нового коалиционного правительства.

Особенности власти в Бельгии

В итоге страной продолжает управлять кабмин "текущих дел" с премьером, подавшим в отставку.

"Хотя федеральные выборы и прошли 26 мая, но с 21 декабря прошлого года в Бельгии нет правительства в полном объеме своих полномочий, так как у него нет большинства в парламенте. Это значит, что кабмин уполномочен заниматься только текущими вопросами управления, не предполагающими политических решений, или неотложными делами, задержка с урегулированием которых повлечет ущерб или будет противоречить международному праву", - пояснил эксперт Центра социо-политических исследований и информации Бенжамен Биар.

Он напомнил, что в 2011 году после выборов переговоры о формировании коалиции шли 541 день.

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"Такой "рекорд" должен измеряться не только количеством дней, но качественными показателями, то есть способностью принимать решения", - говорит эксперт, отмечая, что сейчас "способность принимать решения очень ограничена".

Оценивая перспективы формирования правительства до 31 октября, когда может произойти Brexit по "жесткому" сценарию, то есть без соглашения с ЕС, политолог не исключил, что партии могут и не успеть к сроку.

"В настоящее время два назначенных королем посредника готовят для него к 7 октября новый доклад о ходе переговоров политических партий и возможных вариантах коалиции. Даже если этот доклад и будет положительным, все равно потребуется еще несколько недель на переговоры для формирования правительства как такового", - сказал эксперт.

Таким образом, "вполне вероятно, что правительство может и не быть сформировано до 31 октября", считает он.

Полиция Лондона
© AP Photo /
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Королевство семи парламентов

И.о. премьера Шарль Мишель, который в декабре приступит к новой работе в качестве председателя Евросовета, ранее иронизировал, что его непростой политический опыт в Бельгии, насчитывающей шесть местных правительств и семь парламентов, "три национальных языка и больше одной тысячи сортов пива", будет полезен на новой должности.

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"Скорость" формирования правительства компенсируется в Бельгии разветвленностью местных органов власти, которые обладают полномочиями для решения возникающих проблем на уровне своих регионов и коммун.

"Поскольку Бельгия является федеративным государством, а региональные и федеральные выборы были проведены одновременно в мае, то большое внимание сейчас приковано к формированию коалиций в регионах. Уходящие правительства там пока имеют большинство голосов в парламентах, а следовательно, в отличие от федерального кабмина, могут принимать решения в своих областях", - поясняет эксперт.

Такие компетенции, по его словам, достаточно широкие: это дорожная безопасность, культура и образование, спорт и туризм, вопросы экологии и ряд других.

"С другой стороны, им обычно удается быстрее формировать большинство. В июне это произошло в немецкоязычном регионе, в июле – в столичном Брюссельском регионе, в сентябре – в Валлонском регионе. Пока не хватает только Фландрии", - говорит аналитик.

В чем "сыр-бор"?

Камнем преткновения на пути к новому федеральному правительству стали не только разногласия в сфере социально-экономической политики между зажиточным севером и отстающим югом. Фламандские националисты активно поднимают вопрос о переходе на конфедеративное устройство, при котором регионы получили бы еще более широкие полномочия.

Джо Джонсон
© AFP 2019 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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Ситуацию осложняет усиление позиций крайне правого движения "Фламандский интерес", который, если судить по результатам выборов и соцопросов, буквально дышит в затылок умеренным националистам из "Нового фламандского альянса" (N-VA).

"Сегодня конфедерацию в основном просят крайне правые и националисты из Фландрии. На юге страны ни одна партия не выступает за это", - отмечает эксперт. По его словам, правящий на севере "Новый фламандский альянс" до последнего времени "демонстрировал свою способность на некоторое время откладывать, когда он приходит к власти, националистические требования, и сосредоточить внимание на социально-экономических вопросах".

Макрон и Джонсон
© AFP 2019 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
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"В настоящее время формирование федерального правительства блокируется, прежде всего, общим набором исключительных требований сторон: социалисты, как с севера, так и с юга, не хотят руководить вместе с N-VA, да и экологи тоже. Но, тем не менее, N-VA – это самая большая партия на севере страны, а Соцпартия - самая большая на юге страны", - объясняет он расклад сил.

"Таким образом, с одной стороны, необходимо, как и везде, собрать стабильное большинство, но, с другой стороны, даже если этого не требует никакой документ, нужно получить большинство и на юге, и на севере страны. Что еще сложнее", - заключил политолог.

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Теги:
правительство, власть, Бельгия


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