Путин о стратегических отношениях России и Китая и их роли в мировых делах

Российский лидер также отметил большой вклад, который внесли в этот процесс и премьер госсовета Ли Кэцян, и председатель КНР Си Цзиньпин.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил о большой роли российско-китайского взаимодействия в мировой политике, подчеркнув, что партнерство с КНР остается безусловным внешнеполитическим приоритетом РФ.

"Мы действительно сегодня являемся в полном смысле этого слова стратегическими партнерами, осуществляющими всеобъемлющее партнерство. Это остается безусловным внешнеполитическим приоритетом Российской Федерации", - заявил Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Кремле.

Он также отметил большой вклад, который сделали в последние годы и премьер госсовета, и председатель КНР Си Цзиньпин в развитие российско-китайских отношений.

"Мы это высоко ценим. Уверен, что и вы видите наши усилия, усилия со стороны Российской Федерации, направленные на развитие российско-китайских связей, причем по всем направлениям. Наше взаимодействие, безусловно, является важнейшим фактором в мировых делах и оказывает все более и более значимое влияние на развитие наших экономик, на решение задач, перед которыми наши государства стоят, с целью повышения уровня жизни наших граждан", - заявил Путин.

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