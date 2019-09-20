МИД РФ: развитие взаимодействия с Китаем укрепляет глобальную стабильность

К празднованию 70-летия установления дипломатических отношений партнеры подошли с весьма внушительным багажом и еще более амбициозными задачами.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Дальнейшее развитие отношений России и Китая способствует обеспечению глобальной и региональной стабильности и безопасности, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. Кроме этого, 1 октября 2019 года отмечается 70-летие образования КНР.

"К празднованию 70-летия установления дипломатических отношений наши страны подошли с весьма внушительным багажом и еще более амбициозными задачами. Российско-китайские отношения вступают в новый этап развития", - написал Моргулов в статье "Российско-китайские отношения на новом историческом старте развития" для журнала "Международная жизнь".

По его словам, дальнейшее их углубление по всем направлениям - веление времени, отвечающее интересам народов двух государств, способствующее обеспечению безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерениях, достижению идеалов прочного мира и устойчивого развития.

"Сейчас российско-китайские отношения отличаются мощной, устойчивой динамикой и по праву характеризуются как лучшие в своей истории. Они базируются на прочном фундаменте взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, исключающем привнесение конъюнктурного содержания в двусторонний диалог. Такой формат позволяет не только сохранять наработанный позитив, но и эффективно уплотнять взаимодействие, выходить на решение самых чувствительных вопросов", - добавил замглавы МИД РФ.

По словам Моргулова, Россия и Китай при этом не останавливаются на достигнутом и на постоянной основе обогащают диалог новым содержанием.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK