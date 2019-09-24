"Настоящая Украина": Кирилл Вышинский будет вести программу на ТВ

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после освобождения займется новыми проектами и начнет вести программу "Настоящая Украина" на российском телевидении. Об этом рассказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Кирилл Вышинский будет вести программу "Настоящая Украина" на российском телевидении. С целью культурологического познания Украины, для того, чтобы мы могли лучше понять эту страну", - сказал Киселев, которого цитирует РИА Новости.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.
В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
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