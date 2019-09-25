Президент США пожаловался, что с ним очень плохо обращаются в Конгрессе

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил, что с ним обращаются хуже, чем со всеми предыдущими президентами Соединенных Штатов.

"В истории нашей страны не было ни одного президента, с которым обращались бы так же плохо, как со мной. Демократы пропитаны ненавистью и страхом. Они ничего не делают. Нельзя допустить, чтобы такое же когда-либо произошло с другим президентом. Охота на ведьм!" - написал Трамп в Twitter, передает РИА Новости.

Ранее спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стали предполагаемая попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия. Сам Трамп отрицает эти обвинения.

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