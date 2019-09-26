Это катастрофа: почему на самом деле Трамп опубликовал переговоры с Зеленским

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Стенограмма секретного разговора между американским президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, представленная администрацией Белого дома, наносит серьезный удар по работе "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия и Украина), считают немецкие политологи, опрошенные РИА Новости.

"Трамп, очевидно, попал под такое мощное давление, что был вынужден опубликовать переговоры, которые были закрытыми. Это уже катастрофа. Впервые такой разговор стал достоянием общественности. Конечно, это наносит удар по доверию в "нормандском формате". Сам Зеленский шокирован данными действиями Белого дома, похоже, он надеялся, что будут опубликованы только высказывания Трампа. Теперь он будет извиваться угрем, потому что он допустил огромную ошибку", - считает немецкий политолог Александр Рар.

Президент США пожаловался, что с ним очень плохо обращаются в Конгрессе>>>

Зеленский в июльском разговоре с президентом США Дональдом Трампом жаловался на то, что Германия и Франция не соблюдают санкции против России. На что Трамп указал Зеленскому, что США помогают Украине значительно больше, чем европейские страны. Зеленский в ответ заявил, что согласен с американским президентом "на 1000 процентов".

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует среди демократов в президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.

"Если Зеленский считает, что европейцы делают слишком мало для украинского урегулирования, то пусть он четко объяснит, что должны делать европейцы при условии, что они не могут занимать однозначно одну сторону в этом конфликте. Европейцы пытаются выступать посредниками, и в этой роли они должны принимать к сведению интересы обеих сторон, хотя бы прилагать усилия для этого. Если на 100 процентов поддержать одну сторону - решения не добиться", - считает немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.

Дональд Трамп призвал мировых лидеров больше заботиться о собственных странах>>>

Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.

По словам Дидериха, украинский лидер "ведет игру, которая не ведет к цели". Это можно объяснить "неопытностью господина Зеленского в дипломатических вопросах, с другой стороны, его высказывания - это медвежья услуга для тех, кто хотел бы урегулирования", считает Дидерих.

Он подчеркнул, что санкции, введенные против России в связи с украинским конфликтом, "подвергаются в Европе сомнениям с точки зрения их эффективности", и стороны "должны ставить себе реальные цели, если хотят добиться снятия напряженности". Дидерих добавил, что "вся ситуация довольно неприятная", и она разыграна только в пользу Трампа, которого "мало интересуют разумные результаты переговоров по Украине, а исключительно собственные позиции в США".

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK