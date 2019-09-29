Речь Сергея Лаврова в ООН: вот почему она вызвала ажиотаж - видео

Западу трудно смириться с тем, что его длившееся веками доминирование в мировых делах тает, подчеркнул глава российского МИД в ходе своего выступления в ООН.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Россия внесла на Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции по укреплению системы контроля над вооружениями. Москва готова к переговорам по документам. Об этом заявил в ходе выступления в Организации Объедиенных Наций глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он призвал лидеров стран подключиться к конструктивным переговорам.

"Одобрение резолюции стало бы важным вкладом в создание условий для успешного проведения в будущем году обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространению ядерного оружия", - добавил Лавров.

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Глава МИД РФ поблaгодaрил всех собрaвшихся зa интерес к позициям России по междунaродным проблемaм. Он обратился к участникам Генассамблеи с призывом преодолеть нарастающую разобщенность человечества и уважать интересы всех без исключения государств.

Как отметил Лавров, "Западу трудно смириться с тем, что его длившееся веками доминирование в мировых делах тает". Он подчеркнул, что "совладать с глобальными проблемами можно только через поиск можно политического баланса".

Лавров отметил, что В целях недопущения дальнейшего нагнетания напряженности Россия внесла ряд инициатив.

"Президент России Владимир Путин объявил о решении не размещать наземные РСМД в Европе или других регионах, если и пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и НАТО присоединиться к такому мораторию. Также неоднократно предлагали Вашингтону начать переговоры о продлении ДСНВ. Вместе с КНР выступаем за согласование юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе. Реакция на все эти предложения со стороны США и их союзников пока не обнадеживает", - сказал глава МИД РФ в своем выступлении.

После выступления министрa инострaнных дел Сергея Лавровa в ООН к нему выстроилaсь очередь из желaющих пообщaться. Об этом сообщилa предстaвитель российского МИД Мaрия Захарова нa своей стрaнице в Facebook.

Договор о нераспространении ядерного оружия является основой международного режима ядерного нераспространения. Документ закрепляет неотъемлемое право всех государств-участников на исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях. Обзорная конференция по его выполнению проводится раз в пять лет. С момента вступления документа в силу 5 марта 1970 его участниками стали все независимые государства-члены ООН, за исключением трех ─ Израиля, Индии и Пакистана. КНДР объявила о выходе из Договора. Но международное сообщество факт выхода не признает, как не признает за Северной Кореей и ядерный статус. В этом году Израиль впервые присутствовал на конференции в качестве наблюдателя.

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