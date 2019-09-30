Кто побеждает на выборах в Австрии

По данным МВД Австрии, явка на парламентских выборах в этой страны составила почти 60,6% - данные указаны без учета досрочно поданных голосов, подсчет которых должен завершиться в четверг.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Явка на досрочных парламентских выборах в Австрии составила 60,6%. Таковы предварительные данные подсчета МВД этой страны.

Отмечается, что данные указаны без учета досрочно поданных голосов, подсчет которых должен завершиться только в четверг. Соответственно, итоговая явка может быть выше.

Явка избирателей на досрочных парламентских выборах 2017 года составила 80%.

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По данным МВД, Австрийская народная партия Себастьяна Курца набирает 38,4%, что соответствует 1 467 607 голосов избирателей и 73 из 183 мандатов в Национальном совете. На втором месте - Социал-демократическая партия с 21,5% голосов (41 мандат), на третьем - Австрийская партия свободы с 17,3% (32 мандата). Четвертое место достается партии "Зеленые", которая получает 12,4% (23 мандата), пятое - праволиберальной NEOS - 7,4% (14 мандатов).

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