Лавров: российско-китайское сотрудничество достигло беспрецедентного уровня

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Отношения России и Китая характеризует беспрецедентный уровень сотрудничества, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Результатом совместных усилий стал беспрецедентный в истории наших отношений уровень сотрудничества, который сегодня характеризуется всеобъемлющим партнерством", - сказал Лавров, выступая на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР.

Министр напомнил, что недавно лидеры двух стран объявили, что российско-китайские отношения вступают в новую эпоху. "Это означает еще в большей степени оказание поддержки по всем направлениям", - сказал Лавров.

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