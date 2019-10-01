Саммит ЕАЭС в Ереване - Молдова наблюдает

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин примет во вторник участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, сообщает РИА Новости.
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Евразийский экономический союз действует с 2015 года и объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию. Кроме лидеров стран ЕАЭС ожидается участие президента Молдовы (страна-наблюдатель) Игоря Додона, а также премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна и президента Ирана Хасана Роухани в качестве почетных гостей.
На заседании обсудят работу ЕАЭС и перспективы интеграционных процессов и наметят задачи по улучшению функционирования единого рынка и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.
Кроме того, к утверждению лидерами подготовлены Концепция формирования общего финансового рынка союза, бюджет ЕАЭС на 2020 год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики. Также будут согласованы основные направления международной деятельности союза на 2020 год.
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В рамках заседания Высшего совета планируется подписать соглашение о свободной торговле и рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром.
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