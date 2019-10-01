11:10 01 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.36
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.73
Поиск
Прибытие делегаций участников ЕАЭС в Ереван

Саммит ЕАЭС в Ереване - Молдова наблюдает

© Sputnik / ASATUR YESAYANTS
Политика
Получить короткую ссылку
45 0 0

Во вторник в Ереване пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета: лидеры стран обсудят работу ЕАЭС и перспективы интеграционных процессов, а также наметят задачи по улучшению функционирования единого рынка.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин примет во вторник участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, сообщает РИА Новости.

Эксперт: хорошо, что руководство Молдовы на равных участвует в работе ЕАЭC>>>

Евразийский экономический союз действует с 2015 года и объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию. Кроме лидеров стран ЕАЭС ожидается участие президента Молдовы (страна-наблюдатель) Игоря Додона, а также премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна и президента Ирана Хасана Роухани в качестве почетных гостей.

Прибытия делегаций участников ЕАЭС в Ереван
© Sputnik /
Президент Молдовы Игорь Додон прибыл в Ереван.

На заседании обсудят работу ЕАЭС и перспективы интеграционных процессов и наметят задачи по улучшению функционирования единого рынка и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в штаб-квартире в Нью-Йорке. 23 сентября 2019 года
© REUTERS / LUCAS JACKSON
Пока вы спали: подготовка к саммиту ЕАЭС, приглашение Греты Тунберг в Госдуму

Кроме того, к утверждению лидерами подготовлены Концепция формирования общего финансового рынка союза, бюджет ЕАЭС на 2020 год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики. Также будут согласованы основные направления международной деятельности союза на 2020 год.

В ЕАЭС готовы к формированию новых торговых режимов с отдельными странами>>>

В рамках заседания Высшего совета планируется подписать соглашение о свободной торговле и рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Додон выступит на расширенном заседании саммита ЕАЭС
Никишина: Молдова может вступить в ЕАЭС, если есть политическая воля


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кишиневский международный марафон 2019
Международный кишиневский марафон-2019: как это было - фото
Accident în sectorul Buiucani, 30 septembrie 2019
Шокирующие кадры с места ДТП в Кишиневе - видео
Кому в ЕС жить хорошо?
Кому в ЕС жить хорошо?

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться