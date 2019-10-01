Путин: Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства

Таков был ответ на вопрос, заданный грузинским журналистом по прибытии российского лидера в столицу Армении.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил президент РФ Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

"Мы всегда выполняем", - сказал Путин в ответ на вопрос корреспондента грузинского телеканала о том, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году. Вопрос был задан по дороге на заседание Совета.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и на Пражских переговорах, проводимых с 2012 года. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

В Ереване будут обсуждаться вопросы деятельности ЕАЭС, перспективы развития интеграционных процессов, намечены задачи по улучшению функционирования единого рынка и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.

Помимо участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, Путин проведет переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Наряду с лидерами государств-членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России) на встречу приглашены президент Молдовы Игорь Додон как глава государства-наблюдателя при Союзе, а также почетные гости: президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

На этот час лидеры государств - членов ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка.

Таким образом, была заложена основа для обеспечения свободного движения капитала и услуг.

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