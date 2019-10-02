Какой "оттенок" несут в себе газовые отношения между Европой и Россией

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Генеральный секретарь ассоциации Eurogas Джеймс Уотсон не считает отношения России и Евросоюза в сфере газа чрезмерно политизированными, сообщает РИА Новости.

"Газовые отношения взаимовыгодны. Мы получаем продукт, который нам нужен, Россия получает наши деньги взамен. Конечно, международные отношения, будь они экономическими или нет, часто могут быть политизированы. Правильно ли это? Это зависит от ситуации, это действительно так. Поэтому вы не можете сказать, что нет, вы никогда не политизируете экономические отношения", - ответил он на вопрос, не чувствует ли он, что газовые отношения между Европой и Россией чрезмерно политизированы Европейской комиссией или европейскими властями.

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"Россия и ЕС по-прежнему ведут бизнес друг с другом. Экономические отношения по-прежнему существуют, то есть политика не останавливает бизнес. Я бы сказал, что когда вещи становятся слишком политизированными, становится слишком сложно вести бизнес", - добавил Уотсон.

Eurogas - это ассоциация, представляющая интересы европейских секторов оптовой, розничной торговли и распределения газа перед институтами власти Евросоюза. Она была основана в 1990 году, сейчас в нее входят 47 компаний и ассоциаций из 21 страны, среди которых Eni, Equinor, GasTerra, "Нафтогаз Украины", Shell Energy Europe, Total, Uniper, Wintershall Dea

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru.

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