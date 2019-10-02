12:11 02 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.72
Поиск
Газопровод

Какой "оттенок" несут в себе газовые отношения между Европой и Россией

© Sputnik / Стрингер
Политика
Получить короткую ссылку
39 0 0

Eurogas не считает газовые отношения РФ и ЕС чрезмерно политизированными, пояснил генеральный секретарь ассоциации Eurogas Джеймс Уотсон.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Генеральный секретарь ассоциации Eurogas Джеймс Уотсон не считает отношения России и Евросоюза в сфере газа чрезмерно политизированными, сообщает РИА Новости.

Укладка труб газопровода Северный поток — 2 в Балтийском море. 15 октября 2018 года
© Nord Stream 2 / Thomas Eugster
Признание Stratfor: газопровод в обход Украины будет строиться дальше

"Газовые отношения взаимовыгодны. Мы получаем продукт, который нам нужен, Россия получает наши деньги взамен. Конечно, международные отношения, будь они экономическими или нет, часто могут быть политизированы. Правильно ли это? Это зависит от ситуации, это действительно так. Поэтому вы не можете сказать, что нет, вы никогда не политизируете экономические отношения", - ответил он на вопрос, не чувствует ли он, что газовые отношения между Европой и Россией чрезмерно политизированы Европейской комиссией или европейскими властями.

Газопровод и стратегическое мышление>>>

"Россия и ЕС по-прежнему ведут бизнес друг с другом. Экономические отношения по-прежнему существуют, то есть политика не останавливает бизнес. Я бы сказал, что когда вещи становятся слишком политизированными, становится слишком сложно вести бизнес", - добавил Уотсон.

Eurogas - это ассоциация, представляющая интересы европейских секторов оптовой, розничной торговли и распределения газа перед институтами власти Евросоюза. Она была основана в 1990 году, сейчас в нее входят 47 компаний и ассоциаций из 21 страны, среди которых Eni, Equinor, GasTerra, "Нафтогаз Украины", Shell Energy Europe, Total, Uniper, Wintershall Dea

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru.

Читайте также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Молдавский премьер Санду рассказала о судьбе газопровода Яссы-Унгены-Кишинев
Брынзан рассказал, когда по газопроводу Унгены-Кишинев пустят газ
Признание Stratfor: газопровод в обход Украины будет строиться дальше
Теги:
газопровод


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фото Sputnik в сентябре 2019 года
Эхо трагедии: видео ДТП с участием Porsche и троллейбуса в Кишиневе
Столкновение Porsche с троллейбусом: что грозит виновнику ДТП - видео
Молдова на мировом рынке виноделия
Виноделие в Молдове и в мире: цифры и факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться