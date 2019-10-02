В ЕС уверены, что согласование "формулы Штайнмайера" - ключ к миру на востоке Украины

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала проект, определяющий порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Евросоюз считает итоги заседания контактной группы в Минске, в том числе по обсуждению "формулы Штайнмайера" по Донбассу, шагом, который может создать условия для выполнения минских соглашений, заявила РИА Новости в среду представитель внешнеполитической службы ЕС.

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ее имплементации будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, а выборы на неподконтрольных территориях должны пройти по украинским законам и под наблюдением ОБСЕ.

"Итоги состоявшихся вчера в Минске обсуждений трехсторонней контактной группы, в том числе по так называемой "формуле Штайнмайера", являются шагом, который, как мы надеемся, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению минских соглашений всеми сторонами", - заявила Майя Косьянчич.

По ее словам, "это является ключом к достижению прочного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины".

"ЕС последовательно поддерживает работу "нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию выполнению минских соглашений", - заявила она, добавив, что ЕС "по-прежнему твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие Киевом формулы Штайнмайера является позитивным фактом и важным шагом на пути достигнутых ранее договорённостей.

"Само подтверждение формулы Штайнмайера, которая, кстати говоря, была принята всеми участниками нормандской четвёрки, включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным и, безусловно, является важным шагом на пути реализации тех договорённостей, которые были достигнуты ранее", - сказал Песков, говоря о приятии Украиной формулы Штайнмайера.

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