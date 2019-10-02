Путин - "по секрету всему свету": будет ли Москва вмешиваться в выборы в США

Российский лидер ответил на вопрос американской журналистки в доверительном и даже "конфиденциальном" тоне.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая на Международном форуме "Российская энергетическая неделя", в шутку не исключил того, что Россия вмешается в будущие выборы в США.

Корреспондент NBC News Кира Симмонса поинтересовался у Путина, пытается ли Москва повлиять на ход президентской гонки, которая состоится в США в 2020 году.

"По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать", — в шутку ответил Путин, продолжив после небольшой паузы: "Чтобы окончательно развеселить вас там как следует".

"Только вы никому не говорите. Ладно?", — попросил он.

Перейдя на серьезный тон, российский лидер продолжил: "Вы знаете, у нас своих проблем хватает, мы занимаемся решением внутренних проблем и, прежде всего, нацелены на это".

Комментируя же высказывание о том, что Мюллер не нашел свидетельств сговора между Москвой и Трампом, но высказал предположение о возможном вмешательстве России в будущие выборы в США в 2020 году, президент ответил: "Highly likely — мы это уже слышали".

По его словам, то, что происходит во внутриполитической сфере США, вредит как отношениям двух стран, так и самим США.

"Это смешно, или было бы смешно, если бы не было так грустно", — сказал Путин.

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