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Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай.

Путин: мы выступаем за создание равной неделимой безопасности в мире

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Российский лидер высказался по ключевым вопросам международной повестки на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. Россия выступает в пользу создания равной неделимой безопасности в мире, основанной на широкой коллективной работе, заявил президент РФ Владимир Путин на проходящем в Сочи пленарной сессии 16-го заседания Валдайского клуба.

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"Наша страна сосредоточена на укреплении безопасности и стабильности, на борьбе с международным терроризмом, другими вызовами и угрозами. Мы действуем в пользу создания, в том числе и в Азии, системы равной и неделимой безопасности, основанной на широкой коллективной работе", - сказал глава государства.

Россия полностью выполняет свои обязательства одного из гарантов мировой безопасности и миропорядка, так будет и дальше, заявил Путин.

"Мы с коллегами, перед тем как войти в этот зал, говорили об одной из острейших проблем – терроризме. У нас еще действительно много нерешенных проблем в России, вместе с тем благодаря политической стабильности, напряжению сил всего народа Россия не только восстановилась и продолжает укрепляться в экономическом, социальном плане, но и уверенно занимает место среди ведущих влиятельных и ответственных держав планеты", - сказал президент.

"Наша страна полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов существующего миропорядка, и я уверен, так будет и дальше, особенно это будет эффективно, если мы будем работать вместе", - добавил он.

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© Sputnik / Илья Питалев
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По его словам, мировое сообщество способно распутывать самые сложные конфликтные узлы, основываясь на принципах взаимного сотрудничества, уважения и признания интересов всех сторон.

"Именно на принципах взаимного сотрудничества, уважения, признания интересов всех сторон, отказа от разного рода шор и блоковой философии нужно и можно распутывать самые сложные конфликтные узлы. Такие как, например, палестино-израильский, афганский, ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - сказал Путин.

XVI ежегодное заседание "Валдая" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Тема этого года - "Заря Востока и мировое политическое устройство".

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