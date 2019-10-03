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Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай

Путин о стремлении и возможности Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Российский лидер считает, что в случае успеха президент Украины утвердится как честный и мужественный политик.

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин верит, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет урегулировать ситуацию в Донбассе.

Дмитрий Песков, архивное фото
© Sputnik / Илья Питалев
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"По поводу усилий нового руководства страны в связи с урегулированием ситуации на юго-востоке страны. Я не знаю, насколько сильны на сегодняшний день те, кто против урегулирования, особенно на основе минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевидный", - сказал глава государства на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По мнению Путина, прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский и выиграл выборы.

Российский лидер подчеркнул, что люди ждут решения этого вопроса на Украине.

"И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление во всяком случае", - добавил Путин.

По словам президента России, сейчас заметны определенные колебания, и это неизбежно: Зеленский должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались.

"Но все-таки надо выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", заключил глава РФ.

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