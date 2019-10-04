Вторая отсрочка Brexit: Лондон запросит ее при отсутствии соглашения с ЕС

Правительство Великобритании должно сделать это в соответствии с законом, обязующим его просить о переносе Brexit на три месяца при отсутствии на 19 октября "сделки" с Евросоюзом.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом.

Here are the paragraphs Aidan O'Neill QC, Counsel for @DaleVince, @joannaccherry and myself, has just read out. They are from the written case of the Prime Minister and if the Prime Minister promises the court he will comply we need take no further time. Why will he not? pic.twitter.com/YnYLJ0iMhn — Jo Maugham QC (@JolyonMaugham) 4 октября 2019 г.

​Моэм представляет интересы группы противников "жесткого Brexit", обратившихся в сессионный суд Эдинбурга с просьбой установить, какие именно меры могут быть приняты в отношении премьера, если он не подчинится недавно вступившему в силу закону, обязующему его просить о переносе Brexit на три месяца при отсутствии на 19 октября соглашения с ЕС.

Поводом для обращения в суд стали заявления самого Джонсона, постоянно подчеркивающего, что Великобритания "в любом случае" покинет ЕС 31 октября.

В документе, зачитанном в ходе заседания в пятницу и опубликованном Моэмом, говорится, что в случае, если условия не будут соблюдены, премьер не позднее 19 октября направит письмо ЕС с просьбой об отсрочке.

Офис премьера не комментирует ситуацию, поясняя это тем, что судебный процесс еще не завершен.

Между тем, больше половины британцев выступает за референдум о членстве страны в ЕС в случае, если премьер-министр Борис Джонсон не сможет согласовать с Брюсселем условия соглашения о выходе, свидетельствуют данные опроса компании YouGov.

Вынесения на всеобщее голосование вопроса о будущем Британии требуют 52% опрошенных, еще 23% считают, что решать судьбу страны в этом случае должен парламент, 25% затруднились ответить на этот вопрос.

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