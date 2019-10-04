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Brexit

Вторая отсрочка Brexit: Лондон запросит ее при отсутствии соглашения с ЕС

CC0 / Pixabay / daniel_diaz_bardillo
Политика
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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (95)
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Правительство Великобритании должно сделать это в соответствии с законом, обязующим его просить о переносе Brexit на три месяца при отсутствии на 19 октября "сделки" с Евросоюзом.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом.

Полиция Лондона
© AP Photo /
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​Моэм представляет интересы группы противников "жесткого Brexit", обратившихся в сессионный суд Эдинбурга с просьбой установить, какие именно меры могут быть приняты в отношении премьера, если он не подчинится недавно вступившему в силу закону, обязующему его просить о переносе Brexit на три месяца при отсутствии на 19 октября соглашения с ЕС.

Поводом для обращения в суд стали заявления самого Джонсона, постоянно подчеркивающего, что Великобритания "в любом случае" покинет ЕС 31 октября.

В документе, зачитанном в ходе заседания в пятницу и опубликованном Моэмом, говорится, что в случае, если условия не будут соблюдены, премьер не позднее 19 октября направит письмо ЕС с просьбой об отсрочке.

Офис премьера не комментирует ситуацию, поясняя это тем, что судебный процесс еще не завершен.

© AP Photo / Alastair Grant
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Между тем, больше половины британцев выступает за референдум о членстве страны в ЕС в случае, если премьер-министр Борис Джонсон не сможет согласовать с Брюсселем условия соглашения о выходе, свидетельствуют данные опроса компании YouGov.

Вынесения на всеобщее голосование вопроса о будущем Британии требуют 52% опрошенных, еще 23% считают, что решать судьбу страны в этом случае должен парламент, 25% затруднились ответить на этот вопрос.

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (95)

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