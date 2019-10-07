Трамп: такого не было ни с одним президентом США

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что демократы сговорились с прокурорами в деле о его налогах.

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил, что прокуроры, которые потребовали обнародовать его налоговые декларации, сговорились с демократами и преследуют его по политическим мотивам.

"Радикальные левые демократы провалились на всех фронтах, так что они давят на местных прокуроров-демократов в городе Нью-Йорке и в штате Нью-Йорк с тем, чтобы те преследовали президента Трампа. Ничего подобного не бывало ни с одним президентом. Даже близко такого не было!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее Федеральный суд в Нью-Йорке позволил прокурорам затребовать налоговые декларации президента Дональда Трампа и его компании за восемь лет, говорится в решении суда. Адвокаты Трампа уже подали апелляцию.

В конституции США не сказано, могут ли главе государства быть предъявлены уголовные обвинения. Федеральным прокурорам запрещено выдвигать иски к действующему президенту, но этот запрет строится не на судебном прецеденте, а на нормах министерства юстиции. Нынешнее решение суда может подстегнуть спор на эту тему, последнее слово будет принадлежать высшей судебной инстанции — Верховному суду.

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