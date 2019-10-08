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Президент США Дональд Трамп

Трамп: в США разрабатывают "невиданные" новые вооружения

© REUTERS / LUCAS JACKSON
Политика
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По словам президента США, важно, чтобы новое вооружение никогда не пришлось использовать, но "мы делаем то, что должны".

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Президент США Дональд Трамп рассказал, что в стране ведутся разработки новых вооружений, "которые никто не может даже себе представить", в том числе "гениальных" подводных лодок.

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"У нас в разработке сейчас находится огромное количество вооружений. У нас есть такие вооружения, которые никто не может даже представить. В течение четырех-пяти недель мы сделаем пару остановок, некоторые вооружения мы показываем, некоторые – нет. Но мы модернизировали и обновили наши ядерные вооружения. Мы строим подводные лодки, такие, о которых никто даже не может подумать, гениальные. Надеюсь, и дай Бог, чтобы нам никогда не пришлось их использовать, но мы делаем то, что должны", - сказал Трамп, которого цитирует РИА Новости.

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На прошлой неделе Китай впервые продемонстрировал широкой публике на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР свои новые баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2", размещаемые на подводных лодках. Ракета JL-2 создана на базе межконтинентальной ракеты DF-31 ("Дунфэн-31). Была также показана новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 ("Дунфэн-41", "Восточный ветер"). Кроме этого, Китай показал новую сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету DF-100 ("Дунфэн-100") или CJ-100. Ранее в СМИ появлялась информация, что эти ракеты могут преодолеть системы противоракетной обороны США и поражать цели на большом расстоянии.

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Теги:
оружие, США


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