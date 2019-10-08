Однополых браков и эвтаназии не допустим, обещает польская правящая партия

Для того, чтобы политформирование сдержало данное слово, есть одно непременное условие, - чтобы оно осталось у власти после парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Польская правящая партия "Право и справедливость" (PiS) не допустит легализации однополых браков и эвтаназии, заявил лидер политсилы Ярослав Качиньский на встрече с избирателями во вторник.

"Не будет гомосексуальных семей, не будет усыновления детей (гомосексуальными парами – ред.), не будет эвтаназии", - сказал политик.

При этом он отметил, что вышеуказанные обещания будут исполнены "если мы победим (на парламентских выборах – ред.)".

В то же время Качиньский отверг обвинения в нетолерантности. Он отметил, что польские правоохранительные органы во время массовых мероприятий обеспечивают безопасность людей "со странным, мягко говоря, поведением".

Парламентские выборы пройдут в Польше 13 октября. Гражданам страны предстоит избрать 460 депутатов сейма и 100 членов сената на четырехлетний срок.

Судя по многочисленным социсследованиям, "Право и справедливость" пользуется наибольшей поддержкой избирателей, намного опережая своих конкурентов.

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