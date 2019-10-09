Лайчак: нужда в российских военных в Приднестровье может отпасть

Перед этой встречей действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Куранову о том, что в организации думают про перспективы диалога между Кишинёвом и Тирасполем.

Он также оценил решение Украины отказаться от школьного обучения на русском языке, поделился мнением о том, когда могут пройти выборы в Донбассе. Кроме этого, Лайчак, сообщил, может ли ОБСЕ стать площадкой для обсуждения ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также рассказал о том, как он видит проблему нарушений прав российских журналистов в Европе.

- Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Василий Шова неоднократно говорил о том, что с 2020 года нужно приступать к политическому урегулированию приднестровского конфликта. Насколько, на ваш взгляд, стороны готовы к изменению подхода в работе, если до этого повестка была сосредоточена преимущественно на социальных проблемах? И когда можно приступать к созданию новой повестки?

- Согласно своему мандату, ОБСЕ содействует мирным переговорам между Республикой Молдова и Приднестровьем. Цель этих переговоров - достижение всеобъемлющего политического урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова с особым статусом Приднестровья. При этом, надо понимать, что практически все решения в процессе переговоров принимают стороны - Кишинев и Тирасполь. Если стороны заявят о своем намерении и готовности обсуждать политическое урегулирование, то ОБСЕ окажет этому диалогу всяческое содействие.

- Молдавская сторона не первый год говорит о необходимости проведения проверки на складах с оружием на территории Приднестровья. Этот вопрос становится вдвойне актуальным после предложения России об утилизации боеприпасов. Могут ли участники формата "5+2" поддержать запрос Кишинева, и готовы ли они принять участие в проверке?

- Действительно, вопросы утилизации боеприпасов и сопутствующие этому процессу появились в повестке дня после того как возобновился соответствующий диалог между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

Позвольте мне отметить с самого начала, что переговорный процесс в формате "5+2" и утилизация боеприпасов - это два разных процесса, и последний не включен в повестку переговорного процесса. Эти процессы можно считать взаимодополняющими, но вопросы утилизации - это сфера молдавско-российских отношений. Как только этот процесс возобновится, ОБСЕ готова подключиться к нему.

В 1999 году государства-участники ОБСЕ, включая Россию, уполномочили Миссию ОБСЕ в Молдове обеспечить прозрачность процесса утилизации боеприпасов, а также поручили координировать финансовую и техническую поддержку данного процесса. Я сказал "возобновится", поскольку в период с 2002 по 2003 годы ОБСЕ успешно содействовала этому процессу, в результате чего было вывезено более 20 тысяч тонн боеприпасов.

Хочу подчеркнуть, что ОБСЕ обладает мандатом, финансовыми средствами и технической экспертизой для оказания поддержки этому процессу.

- Новое правительство Молдовы продолжает настаивать на выводе российских военных с территории Приднестровья, в частности, речь идет о тех военных, которые занимаются охраной складов с боеприпасами и не имеют отношения к миротворческой миссии. Возможна ли поддержка этой позиции на мировом уровне параллельно с помощью в вопросе утилизации боеприпасов?

- Я оптимистично смотрю на возобновление диалога между Россией и Молдовой по вопросу утилизации боеприпасов и повторюсь, что ОБСЕ готова оказать этому процессу содействие в рамках своего мандата.

Я могу предположить, что после того как боеприпасы будут полностью утилизированы или вывезены, то необходимость в присутствии военного контингента, который их охраняет, отпадет.

- Как вы относитесь к тому, что, вопреки рекомендациям общеевропейских организаций, со следующего года на Украине прекращается обучение в школах на русском языке?

- Словацкая республика, как член Совета Европы и Европейского Союза, интенсивно занимается проблемой использования языков национальных меньшинств. Мы считаем, что государства должны выполнять свои договорные обязательства по защите национальных меньшинств. Словакия давно выполняет свои международные обязательства в этом отношении. Вопрос использования словацкого языка в школах в Украине решается в двусторонних контактах с украинской стороной. Вопрос решен к взаимному удовлетворению.

- Есть ли у ОБСЕ четкое понимание графика выполнения "формулы Штайнмайера"? Сами стороны по этому поводу расходятся. Так что все-таки должно произойти сначала – выборы и особый статус для Донбасса или обеспечение безопасности и передача границы под контроль Киева?

- Достигнутая договоренность политических советников Нормандской четверки касательно текста "формулы Штайнмайера" и его принятие участниками Трёхсторонней контактной группы 1-го октября 2019 является шагом вперед на пути к урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее. Как действующий председатель ОБСЕ, я однозначно приветствую такое развитие.

Что касается выборов, я полагаю, что более ясно станет после переговоров в формате "Нормандской четверки". Со стороны словацкого председательства ОБСЕ мы сделаем все возможное, чтобы остановить страдание людей на обеих сторонах линии соприкосновения.

- Может ли ОБСЕ стать площадкой для обсуждения ситуации, сложившейся после слома договора по ракетам средней и меньшей дальности? Планируются ли такие переговоры на полях декабрьской встречи глав МИД ОБСЕ? В каком составе?

- Вопрос ракет малой и средней дальности ОБСЕ никогда не обсуждала. Первое военно-политическое измерение ОБСЕ занимается исключительно обычными вооружениями, поэтому эта тема не будет включена в повестку дня декабрьского Совета министров в Братиславе. Более того, если мы хотим найти подходящую платформу для переговоров по ракетным технологиям в настоящее время, лучше было бы использовать другие международные организации или многосторонние переговоры всех нынешних производителей и владельцев этих видов оружия. Помимо США и России, такими являются и Китай, Индия, Пакистан и другие страны, которые не участвуют в ОБСЕ.

- Россия в последнее время неоднократно ставила вопрос о нарушении прав российских журналистов в странах Европы. Согласны ли вы, что такая проблема существует? Что можно сделать для ее решения? И может ли быть принят какой-то документ по этому поводу на декабрьской встрече?

- Свобода СМИ и безопасность журналистов принадлежат к приоритетным областям деятельности ОБСЕ. Именно представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, в соответствии со своим мандатом, внимательно следит за вопросами, связанными с журналистской практикой.

Ему поручено следить за выполнением обязательств в области свободы средств массовой информации всеми государствами-участниками и последовательно привлекать внимание к их несоблюдению.

Как известно, в 2018 году политические обязательства государств-участников ОБСЕ были усилены в области безопасности журналистов (решение Совета министров в Милане). С целью создания безопасной среды для журналистов и выполнения их трудной и ответственной профессии словацкое председательство ОБСЕ предоставило платформу для диалога между государствами-участниками и гражданским обществом на недавнем Совещании по рассмотрению выполнения задач, посвященных человеческому измерению (16–27 сентября 2019 года).

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