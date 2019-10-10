На СМИД СНГ приняты документы по сотрудничеству, космосу и безопасности

СНГ, несмотря интеграционные объединения, остается актуальным форматом сотрудничества. Об этом неоднократно подчеркивали в Москве.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Насыщенная повестка дня, плодотворная работа и дальнейшее стратегическое сотрудничество, таков краткий итог встречи министров иностранных дел СНГ, которая состоялась в четверг в Ашхабаде. Заседание было в расширенном формате, его участники приняли программу повышения активности партнерства во внешнеполитической сфере между государствами Содружества.

"Сегодня мы завершили процесс согласования очень важного документа, инициированного президентом Туркменистана, - программы повышения активности партнерства во внешнеполитической сфере между государствами СНГ", - сказал журналистам по итогам заседания глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, эта программа - важный и полезный документ.

"Он закладывает ориентиры всей нашей дальнейшей работы в международных организациях и на других площадках, включая региональные структуры, такие как ОБСЕ", - подчеркнул Лавров.

Также не встрече был принят проект заявления о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.

Лавров отметил, что для обсуждения этой проблемы следует обеспечивать работу на переговорных площадках.

"Накапливается немало тревожных признаков того, что такие планы у некоторых государств все-таки существуют. Очень важно привлекать к ним внимание и обеспечивать работу на переговорных площадках, чтобы согласовать условия неразмещения оружия в космосе", - отметил глава российского МИД.

Лавров также сообщил, что на заседании СМИД СНГ принят проект стратегии сотрудничества в сфере информационной безопасности, а также документы об укреплении военного взаимодействия, включая формирование совместного подразделения по гуманитарному разминированию и по формированию совместных систем связи.

Все одобренные на заседании СМИД СНГ документы будут подписаны на заседании совета глав государств Содружества, который пройдёт в Ашхабаде в пятницу.

"В целом, насыщенная повестка дня и, я думаю, мы неплохо подготовили завтрашний саммит. Уверен, что главы государств примут важные и нацеленные на углубление, укрепление СНГ стратегических решений", - заключил Лавров.

Заседание СМИД СНГ и Совет глав СНГ проходят в Ашхабаде. В Москве неоднократно подчеркивали: несмотря на появление на постсоветском пространстве новых интеграционных объединений, прежде всего ЕАЭС, СНГ остается актуальным форматом сотрудничества.

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