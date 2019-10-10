Парламент Румынии выразил вотум недоверия правительству Дэнчилэ

В последующий период семи политическим группировкам, представленным в парламенте Румынии и проголосовавшим за вотум недоверия кабмину Дэнчилэ, предстоит сесть за стол переговоров для формирования нового правительства.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Парламент Румынии выразил вотум недоверия правительству Виорики Дэнчилэ, которая возглавляет Социал-демократическую партию (СДП). За это проголосовали 238 депутатов и сенаторов, присутствовавших в четверг на заседании двухпалатного парламента страны, сообщает ro.sputnik.md.

Согласно местному законодательству, вотум доверия должны были поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно.

Дэнчилэ стала первой женщиной в Румынии, которая возглавила правительство Румынии. Кабмин под ее руководством утвердили 29 января 2018 года с подачи на тот момент правящей СДП.

Попытки отправить правительство Дэнчилэ в отставку предпринимались не один раз. Более того, президент Клаус Йоханнис не раз подвергал критике кабинет министров.

Поводом для нынешнего вотума стало недовольство действиями Социал-демократической партии. В последние время многие депутаты СДП покинули политформирование и примкнули к партии под руководством экс-премьера Румынии Виктора Понты.

В последующий период семи политическим группировкам, представленным в парламенте Румынии и проголосовавшим за вотум недоверия кабмину Дэнчилэ, предстоит сесть за стол переговоров для формирования нового правительства. Все это будет происходить под руководством Йоханниса. Правительство Данчилэ будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока не принесет присягу новый состав кабинета министров.

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