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Переговоры по Приднестровью: к чему пришли участники встречи в Братиславе

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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Глава миссии ОБСЕ в Молдове с оптимизмом прокомментировал результаты дискуссий в столице Словакии, назвав их "очень конструктивными".

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Кишинев и Тирасполь "договорились практически обо всем" в рамках повестки, которая обсуждалась в Братиславе на очередном раунде переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2".

Об этом заявил глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх на пресс-конференции в столице Словакии.

"По итогам двухдневных дискуссий, очень конструктивных, продолжительных и временами трудных, участники договорились практически обо всем. У нас остались небольшие проблемы, но мы также близки к их разрешению", - заявил Нойкирх.

Как сообщил журналистам глава миссии ОБСЕ, участники переговоров проанализировали статус реализации мер по укреплению доверия в рамках пакета "Берлин плюс" и Римского протокола. Кроме того, был обсужден ряд вопросов, касающихся дальнейшего движения переговорного процесса.

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Вместе с тем, по итогам двухдневных встреч не было подписано никаких документов.

"Вопросы были конструктивными и сложными, и мы столкнулись с проблемой времени, — подчеркнул Клаус Нойкирх. — Мы обсуждали проблемы в рамках согласованной повестки в течение двух дней, и все пришли к выводу, что нам нужно больше времени и дополнительные консультации. Мы все еще работаем над проектом протокольного решения".

Отвечая на вопросы журналистов, глава миссии ОБСЕ подтвердил, что во время встречи не обсуждалась тема утилизации российского вооружения, складированного в Приднестровье.

"Вопрос об утилизации — это двусторонний вопрос, в данном формате "5+2" это не обсуждалось", — сказал он.

Время и место следующего раунда переговоров еще предстоит обсудить, отметил Нойкирх. "Решение будет принято либо в этом году, еще под председательством Словакии, либо в следующем году, под председательством Албании, всеми участниками формата "5+2".

Город Тирасполь
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Отметив, что участникам переговоров удалось провести конструктивные дискуссии по целому ряду тем, прежде всего по инфраструктурным проектам, глава миссии ОБСЕ выразил уверенность, что в ближайшее время работа над протокольным решением будет завершена.

"Обе стороны проявляют добрую волю, и уверен, что мы придем к очень хорошему протоколу для населения обоих берегов Днестра", — заявил Клаус Нойкирх.

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Теги:
5+2, Приднестровье


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