Путин о своем первом виде спорта и о том, как ему сломали нос - видео

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Спортсмены подарили президенту России бриллиантовую боксерскую перчатку, которая заставила его вспомнить о своей спортивной юности.

Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку, которая заставила его вспомнить о сломаном носе: «Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и все прекратилось. К врачу не ходил, вправляли, долго очень срасталось» pic.twitter.com/X8FaVSSpi9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 октября 2019 г.

​«Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и все прекратилось. К врачу не ходил, в основном вправляли", — рассказал Путин.

По словам президента, перелом долго срастался. А потом сам он решил перейти в другой вид спорта.

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