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Боксерские перчатки

Путин о своем первом виде спорта и о том, как ему сломали нос - видео

CC0 / Pixabay / PDPics
Политика
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Глава государства пообщался с боксерами на полях международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Спортсмены подарили президенту России бриллиантовую боксерскую перчатку, которая заставила его вспомнить о своей спортивной юности.

​«Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и все прекратилось. К врачу не ходил, в основном вправляли", — рассказал Путин.

По словам президента, перелом долго срастался. А потом сам он решил перейти в другой вид спорта.

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