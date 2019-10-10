Игорь Додон в Ашхабаде встретился с Ильхамом Алиевым

Президенты Молдовы и Азербайджана провели рабочую встречу на полях саммита Содружества Независимых Государств.

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Рабочую встречу президенты двух стран провели в Ашхабаде, где в пятницу состоится заседание Совета глав государств СНГ. Об этом глава молдавского государства сообщил в Facebook.

Игорь Додон позитивно оценил эффективность работы Бакинского Глобального форума и выразил интерес к участию в этом мероприятии, которое вновь состоится 12-14 марта 2020 года.

Также президент Молдовы выразил готовность в ближайшее время провести очередное, четвертое заседание межправительственной молдо-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая в последний раз собиралась в Кишиневе в 2012 году.

Работа комиссии может быть организована одновременно с молдо-азербайджанским деловым форумом, заметил Игорь Додон.

Президент Молдовы поблагодарил Ильхама Алиева за помощь, которую Азербайджан оказывает нашей стране, в частности, за проекты в области культуры и образования в Гагаузии, профинансированные Фондом имени Гейдара Алиева. Благодаря фонду в Чадыр-Лунге завершается строительство культурно-образовательного центра, рассчитанного на 700 детей.

Игорь Додон подтвердил приглашение Президенту Азербайджанской Республики посетить Республику Молдова с официальным визитом.

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