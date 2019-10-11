В Ашхабаде начался саммит СНГ: что обсудят лидеры стран

Главы государств затронут наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ, а также представят свое видение будущих задач.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в столице Туркмении, сообщает РИА Новости. Началась встреча с общения лидеров в узком составе.

В таком формате главы государств затронут наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ, представят свое видение будущих задач.

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Ожидается, что в ходе нынешнего заседания совета будет рассмотрен вопрос о продлении полномочий председателя исполкома СНГ Сергея Лебедева еще на три года. Как отметил ранее в беседе с журналистами помощник российского лидера Юрий Ушаков, это "предварительно со всеми согласовано, ожидается, что президенты просто формализуют это решение".

Также должен решиться вопрос о председательстве в СНГ в 2020 году. Как заметил Ушаков, в Ашхабаде "будет согласовано решение, что с 1 января председателем СНГ станет Узбекистан", а сопредседателями - Туркменистан и Белоруссия, то есть предыдущий и последующий председатели объединения. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о проведении очередного заседания совета глав государств СНГ. Предварительно и этот пункт согласован - заседание намечено на 16 октября и должно пройти в Ташкенте.

На саммит в Ашхабад прибыли руководители государств-участников содружества. Помимо Путина и лидера страны-хозяйки форума Гурбангулы Бердымухамедова, в состав совета входят президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдовы Игорь Додон, а также лидеры Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев.

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Российскую делегацию в Ашхабаде представляют глава МИД РФ Сергей Лавров, зампредседателя правительства РФ Константин Чуйченко, глава минэкономразвития Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как ожидается, по итогам переговоров лидеры стран подпишут ряд документов в сфере борьбы с терроризмом и в области экономики. После этого пройдёт официальный приём от имени президента Туркменистана.

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