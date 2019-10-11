Саммит СНГ: экономическое сотрудничество, совместная борьба с терроризмом

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Лидеры стран СНГ подписали декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве участников содружества.
Церемония подписания состоялась в пятницу в Ашхабаде после заседания совета глав государств СНГ.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что этот документ был инициирован Туркменистаном как председателем СНГ в этом году. Он отметил, что декларация направлена на повышение конкурентоспособности национальных экономик и эффективности использования социально-экономического потенциала каждого отдельного государства и содружества в целом, для развития торговых связей внутри СНГ.
Лидеры СНГ приняли программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на ближайшие три года.
Также главы государств СНГ в ходе заседания совета согласовали и приняли конвенцию о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.
Ожидается, что этот документ позволит унифицировать подходы стран-участниц СНГ к регулированию в этой сфере и создать механизмы для возвращения осужденных к нормальной жизни.
Следующий саммит Совета глав государств СНГ пройдет в Ташкенте.
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