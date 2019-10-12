В Румынии официально стартовала кампания по выборам президента страны

Политики включились в президентскую гонку — в Румынии официально началась избирательная кампания по выборам главы государства.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Избирательная кампания по выборам президента Румынии началась в субботу, 12 октября. Согласно законодательству, избирательная кампания в соседней стране начинается за 30 дней до даты голосования, и заканчивается 9 ноября.

Румынам, находящимся за рубежом, разрешается голосовать по почте, они могут проголосовать в период между 8 и 10 ноября в первом туре и между 22 и 24 ноября в случае, если будет объявлен второй тур.

Виорика Данчилэ, кандидат от Социал-демократической партии Румынии (PSD), презентовала свою предвыборную программу в первый день кампании. Она заявила, что стремится "превратить институт президента и администрацию президента в символ прозрачности и добросовестности", сообщает ro.sputnik.md.

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис также обратился к избирателям с посланием, в котором заявил, что главной ставкой на этих выборах станет "Румыния без PSD".

"Ставки на президентских выборах очень высоки - необходимо собрать большое число голосов, чтобы впервые за последние 30 лет увидеть Румынию без PSD. Это означало бы победу общества, которое хочет перемен, хочет нового начала, хочет нормальной и справедливой Румынии", - написал Йоханнис на своей странице в Facebook.

"Как президент, я использовал все демократические и конституционные инструменты, чтобы заблокировать PSD. Благодаря моему вмешательству, постоянному участию и голосованию 26 мая нам удалось удержать Румынию на проевропейском и демократическом пути", - заявил Йоханнис.

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