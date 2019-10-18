Сделка по Brexit снова есть, но судьба ее неизвестна

Евросоюз и Великобритания после интенсивных переговоров согласовали обновлённую сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь должен ратифицировать парламент Великобритании.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Без ратифицированного договора о "разводе" Brexit будет "жёстким", с весьма неприятными экономическими последствиями, поскольку к стране с момента ее выхода из ЕС перестанут применяться законодательные нормы ЕС. Такое событие может негативно отразиться и на глобальной экономической обстановке.

Предыдущий вариант сделки, который был согласован Евросоюзом и правительством Британии почти год назад, был трижды отклонён парламентом Соединенного Королевства, поскольку власти страны не устраивал механизм так называемой поддержки границы между Ирландией (страной ЕС) и Северной Ирландией (частью Великобритании), которые находятся на одном острове, отмечает РИА Новости.

В последние недели велись переговоры в большей степени именно о том, как решить проблему ирландской границы.

Пограничные сложности

Механизм поддержки ирландской границы в его предыдущем виде предполагал, что Северная Ирландия после Brexit продолжит следовать основным правилам единого рынка Евросоюза, чтобы избежать необходимости проверять товары на соответствие стандартам ЕС на границе. Великобритания в целом должна была остаться в таможенном союзе ЕС. Этот механизм существовал бы, пока ему не нашли бы подходящую замену.

Однако этот вариант не прошёл ратификацию в Великобритании.

Теперь же предполагается, что Северная Ирландия после выхода Великобритании из ЕС останется британской таможенной территорией, при этом стороны "развода" скорректировали механизм, позволяющий избежать таможенных проверок на межирландской границе.

"Северная Ирландия является частью таможенной территории Соединенного Королевства. Соответственно, ничто в настоящем протоколе не препятствует Соединенному Королевству включать Северную Ирландию в территориальный охват любых соглашений, которые оно может заключить с третьими странами, при условии что эти соглашения не наносят ущерба применению настоящего протокола", - говорится в документе по новой сделке.

При этом таможенные пошлины не будут уплачиваться за товар, ввезенный в Северную Ирландию из другой части Соединенного Королевства, если только этот товар "не подвергается риску последующего перемещения в союз". Кроме того, "ничто в настоящем протоколе не препятствует" Великобритании обеспечивать "доступ на рынки товаров, перемещаемых из Северной Ирландии на другие части внутреннего рынка Соединенного Королевства".

Также указывается, что в отношении Северной Ирландии британские власти "несут ответственность за применение и осуществление положений", касающихся взимания НДС и акцизов. "В соответствии с условиями, изложенными в этих положениях, доходы от операций, облагаемых налогом в Северной Ирландии, не перечисляются в ЕС", - говорится в документе.

Таким образом, с точки зрения регулирования Северная Ирландия будет придерживаться "ограниченного набора правил, связанных с единым рынком ЕС" во избежание появления "жесткой границы" с Ирландией. Это касается, в частности, правил санитарного и ветеринарного контроля, сельскохозяйственного производства, акцизов, правил госпомощи.

При этом единая таможенная территория ЕС-Великобритания, согласованная в ноябре 2018 года, была исключена из договоренности по просьбе нынешнего правительства Великобритании.

Соглашение также предусматривает, что Соединенное Королевство обеспечит свободу передвижения в Ирландию, из Ирландии и в пределах Ирландии "для граждан ЕС и членов их семей, независимо от их гражданства".

Как заявил глава Евросовета Дональд Туск, основное отличие новой сделки от предыдущей - это согласие на таможенный досмотр товаров "на пунктах входа в Северную Ирландию".

"Это позволит нам избежать таможенных проверок между Ирландией и Северной Ирландией и обеспечит единство единого рынка" Евросоюза, в который входит Ирландия, как страна ЕС, добавил он.

Судьба Brexit

Теперь впереди самое главное - рассмотрение новой сделки парламентом Великобритании.

Депутаты страны проведут специальное заседание по Brexit 19 октября. Правительство внесет предложение либо проголосовать за соглашение, либо согласиться с выходом из ЕС без соглашения. Однако депутаты имеют право вносить поправки к предложению правительства.

В том случае если парламент новую сделку одобрит, то 31 октября Великобритания покидает Евросоюз на основе этого соглашения. Однако, судя по заявлениям лидеров основных партий, существует большая вероятность того, что соглашение не получит одобрения парламента. Если парламент при этом вдруг поддержит идею выхода из ЕС 31 октября без договора (что практически исключено, поскольку абсолютное большинство парламентариев выступает против такого сценария), то Brexit будет "жестким".

Если парламент отвергнет соглашение и при этом отвергнет выход без сделки, то премьер страны Борис Джонсон в соответствии с недавно принятым законом обязан будет просить Евросоюз отсрочить Brexit до конца января. Решение об отсрочке должен будет принять саммит глав государств, остающихся в ЕС. Следовательно, в таком случае должно потребоваться их внеочередное заседание до даты Brexit.

Глава Европарламента Давид Сассоли выразил надежду, что обновлённая сделка по Brexit все же пройдёт ратификацию в парламенте Великобритании.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что уверен, что снова откладывать дату Brexit не придётся, потому что парламент Великобритании примет новую договоренность об условиях "развода" с ЕС.

Одобрить договор должен и Европарламент. Однако в его заявлении говорилось, что он не будет голосовать по договору об условиях Brexit, пока его не одобрит парламент Великобритании.

При этом руководитель Европарламента Давид Сассоли заявил, что ЕП готов рассмотреть обновленное соглашение по Brexit так, чтобы успеть до назначенной сейчас даты выхода Великобритании из ЕС - 31 октября.

Саммит глав государств ЕС со своей стороны призвал Еврокомиссию, Европарламент и Совет стран ЕС предпринять все необходимые шаги, чтобы соглашение о "разводе" могло вступить в силу 1 ноября.

Переходный период

Если соглашение о Brexit будет принято всеми сторонами до 31 октября, то после выхода страны из союза начнётся переходный период в их отношениях - минимум до конца 2020 года. В это время к стране будут применяться нормы ЕС, при этом, Британия и союз смогут начать переговоры об условиях будущего партнёрства.

Новые договоренности ЕС и Британии предполагают возможность заключения договора о свободной торговле - без пошлин и квот.

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