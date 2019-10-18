Эрдоган раскрыл детали соглашения по Сирии между Анкарой и Вашингтоном

Турецкий лидер уже думает о следующей фазе процесса, которую он обсудит во вторник со своим российским коллегой.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 22 октября следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии.

Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией.

Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.

"То, к чему мы стремились, осуществилось вчера. Результатом переговоров с Пенсом стало вчерашнее совместное заявление из 13 пунктов. Террористическая организация уйдет из зоны безопасности шириной 32 километра и длиной 444 километра с запада на восток, как мы договорились. Во вторник буду говорить с Путиным о следующей фазе. Надеюсь, таким образом удастся полностью добиться всех поставленных в рамках нашей операции целей", - сказал Эрдоган журналистам.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

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