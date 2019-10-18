"Разыграть Билла": Лукашенко о забавном эпизоде с участием Клинтона

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. При посещении Академии управления при президенте Белоруссии Лукашенко "вспомнил, как в кулуарах международного саммита встретился с тогдашними лидерами России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном", передает Sputnik Беларусь. По его словам, Клинтон уже собирался покидать свой пост и пока не знал, чем будет заниматься дальше.

"Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы", - поделился белорусский президент.

Ельцин зычным голосом расхохотался так, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел — он еще больше начал смеяться", — рассказал Лукашенко.

Далее он заметил, что не дай бог президенту США руководить в Белоруссии или России. "Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей". <...>

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"Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа — две большие разницы", — отметил он.

По словам белорусского лидера, "поэтому с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще".

Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, включая внешнюю политику, оборону и безопасность.

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