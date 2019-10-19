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Президент РФ В. Путин

Телефонный разговор Путина и Меркель: что они обсудили

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik Молдова

О состоявшихся переговорах сообщила в субботу немецкая сторона, в Кремле факт проведения беседы подтвердили.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила ряд актуальных вопросов международной повестки дня, сообщает кабмин ФРГ.

"В центре беседы находился вопрос подготовки к скорому саммиту в нормандском формате", - говорится в пресс-релизе кабмина.

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Тот же источник добавил, что кроме этого собеседники рассмотрели ситуацию в Сирии и Ливии, а также продолжающиеся переговоры о продолжении транзита газа через Украину.

Телефонный разговор состоялся в субботу, 19 октября.

Факт разговора подтвердили в Кремле.

"Разговор подтверждаю", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позже пресс-служба Кремля детализировала информацию.

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Согласно сообщению, лидеры подтвердили важность выполнения положений минского "комплекса мер" и договоренностей в "нормандском формате". Стороны согласились с тем, что саммит должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами.

Кремль по итогам разговора указал на то, что Киев под различными предлогами отказывается отводить военную технику от линии соприкосновения в Донбассе.

Также Путин и Меркель отметили важность продвижения процесса урегулирования в Сирии, включая созыв первого заседания конституционного комитета.

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