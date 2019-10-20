Чем руководствуется Путин, осуществляя мировую политику: ответ Пескова

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Осуществляя международную политику, президент России Владимир Путин руководствуется интересами внутренних дел страны, заявил Дмитрий Песков.

"Ведя мировые дела, осуществляя международную политику, наш президент руководствуется, прежде всего, интересами наших внутренних дел, то есть интересами наших людей", - заявил Песков.

На этой неделе у президента России состоялись официальные визиты в Саудовскую Аравию и в Объединённые Арабские Эмираты.

Итогом этих поездок стали соглашения, подписанные между странами по различным направлениям двустороннего взаимодействия.

"Вы видите, что очень много конкретных контрактов подписывается, конкретных документов", - добавил Песков в интервью телевизионной программе "Москва. Кремль. Путин".

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