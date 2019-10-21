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Brexit

Поправки готовы: кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент

CC0 / Pixabay / stux
Политика
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Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (98)
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Sputnik Молдова

Правительство Великобритании в понедельник повторно внесет соглашение по Brexit в парламент, депутаты подготовили к нему ряд поправок, в том числе такие радикальные, как возможное повторенное проведение референдума.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Палата общин британского парламента, не дошедшая до голосования по обновленному соглашению по Brexit, в понедельник вновь примет доработанный документ от правительства. Дать разрешение на голосование по нему должен спикер палаты общин Джон Беркоу - по правилам, одно и то же соглашение нельзя вносить дважды в течение одной парламентской сессии, сообщает РИА Новости.

Флажки Британии и флаг ЕС еа фоне парламента в Лондоне
© AFP 2019 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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Ожидается, что к предложенному правительством документу депутаты внесут целый ряд поправок, в том числе и таких радикальных, как проведение второго референдума, или создание таможенного союза с ЕС после Brexit. Поэтому то, дойдет ли основной документ до голосования в понедельник, вновь остается под вопросом.

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Представители оппозиции намерены поддержать поправку о проведении второго референдума по Brexit, если она будет внесена. Ранее инициативы, связанные с референдумом, последовательно отвергались парламентом. Однако, как сообщал источник в Консервативной партии, многим парламентариям начинает казаться, что другого выхода из тупика по Brexit, чем проведение нового референдума, нет.

Большие испытания на предстоящей неделе ожидают и премьер-министра Бориса Джонсона. Оппозиция намерена поставить в парламенте вопрос по голосованию о доверии премьер-министру. Депутаты считают, что поведение премьера не соответствует занимаемой им должности.

Также депутаты не исключили судебного преследования Джонсона за несоблюдение закона о необходимости просить Брюссель о продлении сроков Brexit.

© AFP 2019 / TOLGA AKMEN
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На экстренных слушаниях 19 октября палата общин отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.

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Джонсон за несколько часов до истечения дедлайна формально выполнил требования парламента, однако направил ЕС три письма - одно, без собственной подписи, с просьбой о переносе Brexit, второе - свой личный комментарий о том, что он выступает против задержек и хотел бы вывести страну из Евросоюза 31 октября, и третье - комментарий постпреда Британии при ЕС Тима Барроу о том, что премьер не хотел продления сроков членства в ЕС, но вынужден был подчиниться "принявшему такое решение парламенту".

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (98)

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Теги:
Брексит, Британия, парламент


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