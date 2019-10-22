Путин прокомментировал ситуацию в Сирии после турецкой операции

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проходят в резиденции "Бочаров ручей" в Сочи.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Во время беседы с Эрдоганом Путин прокомментировал сложившуюся в Сирии ситуацию.

В частности, российский лидер отметил, что ситуация в стране сложная, и это понимают все.

"Консультации России и Турции по этому вопросу очень востребованы. Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений <...> сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов, которые в регионе сложились, и позволит найти ответы", - добавил Путин. © Sputnik / Str Эрдоган раскрыл детали соглашения по Сирии между Анкарой и Вашингтоном

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана проходят в резиденции "Бочаров ручей" в Сочи.

Ожидается, что главным предметом диалога лидеров стран станет ситуация в Сирии с учетом военной операции Анкары и договоренностей о 120-часом режиме прекращения огня.

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Кроме того, Эрдоган намерен обсудить с Путиным следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии.

Турция начала 9 октября на территории Сирии проводит военную операцию "Источник мира". Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, действия направлены против Рабочей партии Курдистана и боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ или ИГ, запрещена в России).

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