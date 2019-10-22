Посол Молдовы в России встретился с замглавы МИД РФ: о чем они говорили

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с послом Молдовы в РФ Андреем Негуцей перспективы российско-молдавских отношений, а также вопрос приднестровского урегулирования. Встреча прошла во вторник, 22 октября. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам и перспективам российско-молдавских отношений, а также ситуации в приднестровском урегулировании. Обсуждены пути активизации двустороннего сотрудничества по ряду направлений, включая взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран", - отметили в МИД. Додон заявил о возобновлении полного стратегического партнерства с Россией

Президент республики Игорь Додон ранее заявлял, что Молдова и Россия возобновляют стратегическое сотрудничество. По его словам, с 2017 года между Кишиневом и Москвой практически отсутствовал диалог на уровне правительства и парламента, и двусторонние отношения базировались в основном на контактах между президентами двух стран и сотрудничестве на региональном уровне.

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Как отмечал Додон, сейчас "можно заявить, что идет перезагрузка на всех уровнях". Глава государства отметил положительную динамику в двусторонних экономических отношениях, которая достигнута благодаря договоренностям с Россией в 2018-2019 годах, в том числе по снятию таможенных пошлин.

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